Sapere cosa fare quando un bambino rischia di soffocare può fare la differenza nei primi minuti di un’emergenza.

Con questo obiettivo nasce “Bambino Sicuro”, il progetto promosso dalla Struttura Consultori dell’ ASST Mantova in collaborazione con AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, attraverso la sede territoriale dell’ AAT 118, per insegnare ai cittadini le manovre di disostruzione delle vie aeree nei più piccoli.

L’iniziativa prevede 12 incontri gratuiti distribuiti nel corso dell’anno a Mantova, Asola e Borgo Mantovano, rivolti in particolare a genitori, nonni e a tutti coloro che si prendono cura dei bambini.

In Italia si stima che ogni anno numerosi episodi di soffocamento accidentale coinvolgano bambini, spesso in contesti quotidiani come il momento del pasto o del gioco.

Anche a livello europeo e mondiale le statistiche confermano che l’inalazione di corpi estranei rappresenta una delle principali cause di emergenza pediatrica e, se non affrontata tempestivamente, può provocare conseguenze gravi o disabilità permanenti.

La buona notizia è che la formazione può fare la differenza: nella maggior parte dei casi questi incidenti possono essere risolti positivamente se chi è presente conosce le manovre corrette.

Proprio per questo il progetto “Bambino Sicuro” punta a costruire una vera rete di sicurezza intorno ai bambini, diffondendo conoscenze e comportamenti utili in caso di emergenza. Gli incontri si concentrano in particolare su tre aspetti fondamentali: l’apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica, la diffusione della cultura del soccorso e il corretto utilizzo del Numero Unico di Emergenza 112.

«Sapere come intervenire nei primi istanti di un’emergenza può fare davvero la differenza – spiegano i promotori dell’iniziativa –. Con questi incontri vogliamo offrire a genitori, nonni e a tutte le persone che si prendono cura dei bambini strumenti semplici ma fondamentali per affrontare con prontezza situazioni che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni».

Ogni incontro ha una durata di circa due ore e prevede una prima parte teorica dedicata alla prevenzione dei rischi, seguita da una sessione pratica con esercitazioni su manichini pediatrici guidate dagli istruttori BLSD del 118.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti

Mantova – Consultorio Familiare, sala polivalente

Via dei Toscani 1, palazzina 10 – dalle 16.00 alle 18.00

13 maggio 2026, 23 settembre 2026, 2 dicembre 2026

Per prenotare scrivere a: consultorio.mantova@asst-mantova.it

Asola – Casa di Comunità, sala riunioni (2° piano)

Via Schiantarelli 3 – dalle 16.00 alle 18.00

25 maggio 2026, 17 settembre 2026, 26 novembre 2026

Per prenotare scrivere a: consultorio.asola@asst-mantova.it

Borgo Mantovano – Ospedale di Borgo Mantovano

Sala riunioni della Direzione Sanitaria – dalle 16.00 alle 18.00

11 marzo 2026, 20 maggio 2026, 30 settembre 2026, 18 novembre 2026

Per prenotare scrivere a: consultorio.borgomantovano@asst-mantova.it

L’obiettivo dell’iniziativa è diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle corrette manovre di intervento, affinché sempre più persone siano preparate ad affrontare situazioni di emergenza che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni.

www.areu.lombardia.it



