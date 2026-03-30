Milano é memoria. Scoperta la targa dedicata a Dario Fo e Franca Rame

In corso di Porta Romana 132 il ricordo dei due grandi artisti che si sposarono nel 1954 a Sant’Ambrogio e ora riposano uno accanto all’altra nella Cripta del Famedio al Cimitero Monumentale

Quasi 60 anni insieme. Nella vita e nel lavoro, sul palcoscenico di grandi teatri e in televisione ma soprattutto in spazi popolari, tra fabbriche, carceri, piazze e caseggiati di periferia. Accanto nella scrittura di testi divenuti capolavoro e nelle battaglie in difesa della classe operaia, degli anarchici, delle donne, degli oppressi. Attori, scrittori, drammaturghi, Dario Fo e Franca Rame sono stati capaci di insegnare al mondo come il teatro possa diventare strumento di emancipazione e di riflessione politica oltre che di intrattenimento.

Nello stesso anno del Nobel per la Letteratura, il 1997, a lui andò anche la civica benemerenza dell’Ambrogino d’oro, che rifiutò in polemica con l’Amministrazione di allora.

Una coppia costretta a separarsi con la morte di Rame nel 2013, mentre Fo se ne andrà il 13 ottobre di tre anni dopo. Cent’anni dalla nascita, dieci dalla morte.

Da allora, Fo e Rame riposano uno accanto all’altra nella Cripta del Famedio al Cimitero Monumentale.

“Dario Fo e Franca Rame – commenta la Vicesindaca Anna Scavuzzo – hanno scritto pagine memorabili della storia culturale del nostro Paese e della nostra città, e la motivazione del Premio Nobel coglie l’essenza di professionisti dell’arte: ‘seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi’. Voci libere, scomode e irriverenti, capacità e intelligenze straordinarie dalla parte degli ultimi sempre, e sempre al servizio di un forte impegno civico e politico, mai neutrale. Oggi li ricordiamo con una cerimonia che affida a Milano, la città che ha visto nascere ed emergere il loro talento, il compito di riconoscere la loro grandezza e ringraziarli dell’eredità che ci hanno lasciato”.

Questo pomeriggio, in corso di Porta Romana 132, all’ingresso del palazzo dove vissero insieme, è stata scoperta una targa in loro ricordo, la prima di una serie di iniziative che nel corso di quest’anno, in occasione del centenario della nascita di Fo, avvenuta il 24 marzo 1926, ne onoreranno la memoria.

Insieme alla Vicesindaca Scavuzzo, è intervenuta la nipote della coppia e Presidente della Fondazione Fo Rame, Mattea Fo. Inoltre, sono state proposte delle letture di testi dei due artisti da parte degli allievi della Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Desideria Cucchiara e Francesco Fontana.

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