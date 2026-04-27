Dall’8 luglio al 4 agosto, si terrà alla Spezia la 58ª edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL JAZZ DELLA SPEZIA, il più antico festival musicale italiano dedicato al genere divenuto punto di riferimento per la musica jazz in Italia e in Europa.

Il Festival celebra la 58ª edizione con un programma di respiro internazionale che porterà in città alcuni tra i più importanti protagonisti della scena jazz.

Il cartellone di quest’anno, con la direzione artistica di Lorenzo Cimino, propone un percorso artistico ambizioso che mette in dialogo i padri fondatori del genere con le icone del pop-jazz contemporaneo, offrendo una visione completa dell’evoluzione del linguaggio musicale.

L’8 luglio inaugurerà questa edizione della kermesse Pat Metheny. Il leggendario chitarrista americano si esibirà in “Side – Eye III” il suo progetto dedicato ai nuovi talenti, dimostrando come il jazz sia una forma d’arte in costante movimento e capace di rigenerarsi attraverso il passaggio di testimone generazionale.

Il 13 luglio sarà il turno dei Yellowjackets, il quartetto fusion per eccellenza. Con oltre quarant’anni di carriera, la band porterà alla Spezia quel sound sofisticato e dinamico che ha ridefinito i confini tra jazz, R&B e pop d’autore.

Il 18 luglio è atteso Billy Cobham con la Time Machine Band. Il pioniere della batteria jazz-fusion, celebre per la sua potenza e precisione millimetrica, regalerà una performance ad alto tasso di energia.

Il 19 luglio l’atmosfera si farà intima ed elegante con Kenny Barron, accompagnato dalla straordinaria contrabbassista Linda Oh. Un incontro tra la storia del pianismo mondiale e una delle voci più rilevanti del jazz moderno, per una serata all’insegna del lirismo più raffinato.

Il 24 luglio, la voce di NOA porterà il Festival verso sonorità mediterranee e universali. L’artista israeliana, da sempre impegnata nel dialogo tra culture, offrirà un concerto che unisce eccellenza tecnica e profondo impegno civile.

Il 4 Agosto il gran finale è affidato a LP, con un evento cross-over di grande richiamo che testimonia la volontà del Festival di aprirsi a un pubblico internazionale e diversificato, portando alla Spezia una delle voci più iconiche e graffianti del panorama pop-rock contemporaneo.

Il Direttore artistico Lorenzo Cimino dichiara: “Questo 58° capitolo non è solo una rassegna di concerti, ma un racconto coerente della musica del nostro tempo. Avere nello stesso cartellone artisti come Barron, Metheny e L.P. significa che La Spezia continua a essere un punto di riferimento imprescindibile per la cultura musicale europea, capace di onorare la tradizione guardando dritto al futuro.”

https://www.laspeziajazzfestival.it/

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