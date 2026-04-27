Ci sono state canzoni che hanno viaggiato e raggiunto lettori CD portatili, mp3, radio e camerette per poi restare nella memoria, e che ora sono pronte per essere riscoperte…

A 20 anni dalla sua pubblicazione, è uscito per la prima volta in vinile la riedizione speciale di “OKUMUKI” (Sony Music), l’album che ha segnato il debutto e il primo grande successo di L’AURA.

Pre-order: https://bio.to/okumuki.

Pubblicato originariamente nell’aprile 2005 e composto interamente dall’artista (con la collaborazione di Dan Fries per alcune tracce), “Okumuki” è diventato rapidamente un disco capace di intercettare le emozioni del pubblico dei primi anni Duemila e di coniugare introspezione e apertura al mondo musicale internazionale, tracciando fin da subito il percorso artistico e il chiaro stile di L’Aura.

L’edizione speciale e celebrativa di questo disco esce per la prima volta in doppio vinile nero da 180 grammi con audio restaurato e rimasterizzato.

Oltre ai singoli “Radio Star” e “Una favola”, il vinile contiene anche due versioni acustiche inedite dei brani “Irraggiungibile” e “Today”, registrate insieme agli Gnu Quartet.

«“Okumuki” è il disco di un’introversa che racconta ad altri introversi come sia possibile uscire dal proprio guscio, nonostante la paura di non farcela – racconta L’Aura – Lo fa accogliendoli nel proprio mondo, invitandoli a farne parte, per proteggerli e sostenerli nel loro percorso di scoperta di sé. È musica che può parlare anche e soprattutto alle nuove generazioni, perché racconta di un mondo in cui la musica si costruiva insieme, in presa diretta. È musica che canta di un tempo perduto in cui la fantasia e i sogni erano mezzi per comprendere meglio la realtà».

Un concerto evento si terrà giovedì 30 aprile alla Sala Umberto di Roma (biglietti disponibili).link: https://linktr.ee/okumuki

Ad accompagnare L’Aura in questo progetto ci saranno gli Gnu Quartet, formazione composta da Stefano Cabrera (violoncello), Francesca Rapetti (flauto), Raffaele Rebaudengo (viola) e Roberto Izzo (violino). Una collaborazione che permetterà di rileggere “Okumuki” in una chiave nuova, esaltandone l’intensità emotiva.

Oltre alla scaletta integrale dell’album, il concerto includerà anche alcune cover che hanno ispirato la scrittura del disco.

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