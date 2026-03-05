Una Città metropolitana di Milano più verde grazie al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono partiti i cantieri relativi alla MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO” per la forestazione urbana e periurbana del territorio metropolitano.

I due progetti coinvolgono i territori di 19 Comuni con 25 aree di cantiere ( 62,51 ettari) e prevedono, come da avviso ministeriale, la piantagione di 1000 tra piante e arbusti per ettaro, finanziati con una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro.



PROGETTO 1- INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE

30,12 ettari nei 5 Comuni di Casorezzo, Locate di Triulzi, Peschiera Borromeo, Pozzo d’Adda e San Colombano al Lambro;

120 tra piante e arbusti.

Il progetto si inserisce all’interno di una visione territoriale generale e di sistema caratterizzata da infrastrutture verdi esistenti e da potenziare. L’obiettivo è migliorare la continuità e la connessione ambientale ed ecologica, individuando nuove aree per la forestazione urbana appartenenti ad ambiti agricoli, situate al margine dell’edificato, in prossimità di linee d’acqua e all’interno di parchi territoriali.

Le piante sono state acquistate dalla Città metropolitana di Milano al vivaio dell’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste; sono autoctone e certificate. I lavori sono stati a un raggruppamento temporaneo d’imprese e sono già avviate la cantierizzazione delle aree e le attività propedeutiche alla piantagione, con questa suddivisione:

Verbena – piantumazione di 8.188 a Peschiera Borromeo e San Colombano al Lambro,

Il Giardinone – 11.632 piante a Locate di Triulzi e Casorezzo;

La Goccia – 10.305 piante a Pozzo D’Adda.

PROGETTO 2- LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE LE ISOLE DI CALORE

32,39 ettari suddivisi in 19 aree nei 14 Comuni di Basiano, Cambiago, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Lainate, Liscate, Masate, Milano, Nerviano, Paderno Dugnano, Pero, Pieve Emanuele e Segrate;

393 tra piante e arbusti.

L’obiettivo è aumentare il capitale naturale di un contesto fortemente urbanizzato e densamente popolato per contrastare l’innalzamento delle temperature e le isole di calore attraverso la forestazione, una cosiddetta Nature-based solutions (NBS).

Anche in questo caso, le piante acquistate al vivaio dell’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste rispettano le caratteristiche richieste; i lavori sono stati aggiudicati a un RTI (Società Santamaria Srl e Smei srl) e si è pronti a partire con la piantumazione. In alcuni casi, le prime piante sono già state messe a dimora:

a Cernusco sul Naviglio, una prima area ospita una piantagione di 2592 piante- ditta Santamaria;

a Pieve Emanuele, una prima area è stata piantumata con 2039 piante (ditta Smei).

In arrivo, nei prossimi giorni, 3661 piante a Cernusco sul Naviglio e 2957 piante a Pieve Emanuele, per un totale di 11.249 piante.

Contemporaneamente si procede con l’allestimento dei cantieri e le operazioni propedeutiche alla piantagione nei comuni di: Basiano, Cambiago, Cologno Monzese, Masate e Pero, che porteranno ad un totale di ulteriori 7.417 piante.

La Città metropolitana di Milano è orgogliosa di questo risultato e ci tiene a sottolineare come, per cinque anni, si farà carico della manutenzione, annaffiatura ed eventuale sostituzione delle piantine, accertandosi che questo patrimonio cresca e contribuisca a rendere il territorio più verde e resiliente.

https://www.cittametropolitana.mi.it