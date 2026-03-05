Una Città metropolitana di Milano più verde grazie al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono partiti i cantieri relativi alla MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 3.1 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO” per la forestazione urbana e periurbana del territorio metropolitano.
I due progetti coinvolgono i territori di 19 Comuni con 25 aree di cantiere ( 62,51 ettari) e prevedono, come da avviso ministeriale, la piantagione di 1000 tra piante e arbusti per ettaro, finanziati con una cifra di poco inferiore ai 3 milioni di euro.
PROGETTO 1- INCREMENTARE IL CAPITALE NATURALE PER RAFFORZARE LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE
30,12 ettari nei 5 Comuni di Casorezzo, Locate di Triulzi, Peschiera Borromeo, Pozzo d’Adda e San Colombano al Lambro;
120 tra piante e arbusti.
Il progetto si inserisce all’interno di una visione territoriale generale e di sistema caratterizzata da infrastrutture verdi esistenti e da potenziare. L’obiettivo è migliorare la continuità e la connessione ambientale ed ecologica, individuando nuove aree per la forestazione urbana appartenenti ad ambiti agricoli, situate al margine dell’edificato, in prossimità di linee d’acqua e all’interno di parchi territoriali.
Le piante sono state acquistate dalla Città metropolitana di Milano al vivaio dell’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste; sono autoctone e certificate. I lavori sono stati a un raggruppamento temporaneo d’imprese e sono già avviate la cantierizzazione delle aree e le attività propedeutiche alla piantagione, con questa suddivisione:
- Verbena – piantumazione di 8.188 a Peschiera Borromeo e San Colombano al Lambro,
- Il Giardinone – 11.632 piante a Locate di Triulzi e Casorezzo;
- La Goccia – 10.305 piante a Pozzo D’Adda.
PROGETTO 2- LA FORESTAZIONE URBANA PER MITIGARE LE ISOLE DI CALORE
- 32,39 ettari suddivisi in 19 aree nei 14 Comuni di Basiano, Cambiago, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Lainate, Liscate, Masate, Milano, Nerviano, Paderno Dugnano, Pero, Pieve Emanuele e Segrate;
- 393 tra piante e arbusti.
L’obiettivo è aumentare il capitale naturale di un contesto fortemente urbanizzato e densamente popolato per contrastare l’innalzamento delle temperature e le isole di calore attraverso la forestazione, una cosiddetta Nature-based solutions (NBS).
Anche in questo caso, le piante acquistate al vivaio dell’Ente Regionale per i Servizi all’agricoltura e alle Foreste rispettano le caratteristiche richieste; i lavori sono stati aggiudicati a un RTI (Società Santamaria Srl e Smei srl) e si è pronti a partire con la piantumazione. In alcuni casi, le prime piante sono già state messe a dimora:
- a Cernusco sul Naviglio, una prima area ospita una piantagione di 2592 piante- ditta Santamaria;
- a Pieve Emanuele, una prima area è stata piantumata con 2039 piante (ditta Smei).
In arrivo, nei prossimi giorni, 3661 piante a Cernusco sul Naviglio e 2957 piante a Pieve Emanuele, per un totale di 11.249 piante.
Contemporaneamente si procede con l’allestimento dei cantieri e le operazioni propedeutiche alla piantagione nei comuni di: Basiano, Cambiago, Cologno Monzese, Masate e Pero, che porteranno ad un totale di ulteriori 7.417 piante.
La Città metropolitana di Milano è orgogliosa di questo risultato e ci tiene a sottolineare come, per cinque anni, si farà carico della manutenzione, annaffiatura ed eventuale sostituzione delle piantine, accertandosi che questo patrimonio cresca e contribuisca a rendere il territorio più verde e resiliente.
