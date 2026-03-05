MTM Teatro Leonardo: “Romeo e Giulietta”, dal 17 marzo

Chi si aspetta una messa in scena convenzionale di Romeo e Giulietta rimarrà deluso.

Questo spettacolo riflette sul linguaggio poetico shakespeariano e sulle dinamiche generazionali, sociali e di genere, con un approccio sperimentale che tratta la poesia di W. Shakespeare come schermo protettivo del pensiero e del cuore.

L’amore di Romeo e Giulietta naufraga per colpa del mondo che li circonda: genitori inadeguati, faide politiche, una società cinica e patriarcale.

I due si trovano perché entrambi estranei a quel mondo — lui rifiuta la violenza tossica della mascolinità di clan, lei si ribella al ruolo di marionetta obbediente destinata a un matrimonio di convenienza.

Insieme inventano un linguaggio nuovo, visionario e concreto, capace di immaginare un mondo diverso. Ma questo atto di ribellione verrà punito: alla fine restano solo due vittime che diventano statue, monumento alla libertà dell’amore e alla condanna che ne segue.

MTM Teatro Leonardo –

dal 17 al 29 marzo 2026

Romeo e Giulietta

di William Shakespeare

traduzione Carmen Gallo

regia Antonio Syxty

mtmteatro.it

