Il 19 marzo si terrà a Milano nello spazio Cattedrale della Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini, 4 – inizio ore 20.00) SPRING PARTY – PRIMAVERA DI VISIONI INDIPENDENTI, evento a ingresso libero firmato RE NUDO e Piccola Accademia di Poesia.
La festa si articolerà in una serie di incontri, mostre, concerti, performance e rappresentazioni.
La varietà delle forme artistiche proposte – testi, immagini, musica e azioni performative – contribuirà a creare un ambiente dinamico, capace di instaurare un dialogo stimolante e autentico tra artisti e cittadini, offrendo alle nuove generazioni uno spazio in cui sperimentare, confrontarsi e crescere.
L’iniziativa nasce come momento di sintesi tra le due realtà promotrici, che condividono l’obiettivo di valorizzare la creatività delle nuove generazioni e sostenere percorsi espressivi autonomi e consapevoli.
Ospite speciale dello Spring Party sarà il cantautore, musicista, autore ed eclettico artista OMAR PEDRINI.
L’appuntamento anticipa la terza edizione de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO, manifestazione dedicata alla cultura alternativa in programma dall’11 al 14 giugno presso la Fabbrica del Vapore di Milano.
Altri articoli di musica su Dietro la Notizia