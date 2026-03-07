Il 19 marzo si terrà a Milano nello spazio Cattedrale della Fabbrica del Vapore (Via Giulio Cesare Procaccini, 4 – inizio ore 20.00) SPRING PARTY – PRIMAVERA DI VISIONI INDIPENDENTI, evento a ingresso libero firmato RE NUDO e Piccola Accademia di Poesia.

La festa si articolerà in una serie di incontri, mostre, concerti, performance e rappresentazioni.

La varietà delle forme artistiche proposte – testi, immagini, musica e azioni performative – contribuirà a creare un ambiente dinamico, capace di instaurare un dialogo stimolante e autentico tra artisti e cittadini, offrendo alle nuove generazioni uno spazio in cui sperimentare, confrontarsi e crescere.

L’iniziativa nasce come momento di sintesi tra le due realtà promotrici, che condividono l’obiettivo di valorizzare la creatività delle nuove generazioni e sostenere percorsi espressivi autonomi e consapevoli.

Ospite speciale dello Spring Party sarà il cantautore, musicista, autore ed eclettico artista OMAR PEDRINI.

L’appuntamento anticipa la terza edizione de LE NOTTI DELL’UNDERGROUND – IL FESTIVAL DI RE NUDO, manifestazione dedicata alla cultura alternativa in programma dall’11 al 14 giugno presso la Fabbrica del Vapore di Milano.

