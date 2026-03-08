Interventi polizia locale di Novate negli ultimi giorni

Settimana intensa per le attività della polizia locale. Nei giorni scorsi é stato trovato un furgone rubato e Milano e poi dato alle fiamme.

L’incoerenza é che all’interno del furgone ci fossero una serie di materiali, attrezzature e alcune anche molto costose. E’ stata poi rinvenuta e sequestrata un’automobile Opel senza assicurazione abbandonata da tempo e mai iscritta al Pra, il pubblico registro automobilistico.

In un’altra zona periferica di Novate é stato trovato il rimorchio di un tir rubato in provincia di Pavia, il secondo nel giro di poche settimane, ancora carico di materiale, di guanti in lattice. Nei diversi controlli effettuati é emersa poi un’azienda fantasma.

La Cia per un’attività di commercio all’ingrosso. Durante i controlli per la cessione, l’azienda non risulta esistere, fisicamente a l’indirizzo fornito non si trova nessuna azienda. Il legale rappresentante, dopo diversi controlli é risultato cancellato dall’anagrafe dal 2013.

I documenti forniti riguardano un uomo, cittadino cinese. Un altro importante intervento é stato effettuato un pomeriggio alla rotonda tra via Baranzate e via Di Vittorio, in cui passano diverse automobili e mezzi, in direzione Novate, Bollate, A52, Baranzate.

L’intervento della polizia locale si é reso necessario per una grossa quantità di gasolio, sversato a terra, a causa della perdita da un mezzo pesante. Sul posto anche mezzi Amsa per bonificare il tratto stradale.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia