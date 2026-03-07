È in libreria e su Amazon “E LUI SARÀ LEVON”, il nuovo romanzo del fotografo, sceneggiatore e autore ALESSIO PIZZICANNELLA edito da Jasa Edizioni (https://www.jasaproductions.com/).

Alessio Pizzicannella presenterà il suo nuovo libro giovedì 12 marzo, alle ore 18.30, al Leica Store di MILANO (Via Giuseppe Mengoni, 4). L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/presentazione

“E LUI SARÀ LEVON” è un romanzo corale che esplora i temi della fede, della ricerca di sé, del potere e della disuguaglianza, mostrando come la società contemporanea abbia trasformato la spiritualità e la ricerca di senso in merce e strumento di autopromozione.

Ambientato a Los Angeles — città di contrasti estremi, dove convive chi cerca la purezza e chi si consuma nella dipendenza — il libro racconta una realtà in cui i privilegi dei pochi prevalgono sui bisogni dei molti. Le storie dei protagonisti si intrecciano tra desiderio di riscatto e lotta per la sopravvivenza, tra fede e disperazione, tra sogni e fallimenti.

Los Angeles diventa così metafora del nostro tempo: un luogo dove tutto — ideali, corpi, speranze — finisce per bruciare, mentre ciascuno tenta di salvarsi dal proprio incendio.

Il progetto nasce come sceneggiatura, selezionata al Sundance e all’Austin Film Festival, per trovare oggi la sua forma definitiva nel romanzo.

«Ho passato anni immerso nei mondi e nei protagonisti della cultura contemporanea: esperienze che hanno segnato in profondità il mio immaginario. Con questo romanzo sento di aver raggiunto una sintesi tra i linguaggi che mi hanno accompagnato nel tempo: fotografia, cinema e letteratura – afferma Alessio Pizzicannella – Racconto un disincanto in cui la luce è sempre troppo forte e tutto appare come un’illusione riflessa. Una narrazione sull’impossibilità di credere e, insieme, sulla necessità ancora più profonda di provarci comunque.»

