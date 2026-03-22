Bts: pubblicato nuovo album “Arirang” e il singolo “Swim”

I BTS hanno pubblicato il loro nuovo attesissimo album, “ARIRANG”, insieme al loro nuovo singolo “SWIM” e al relativo videoclip ufficiale. Si tratta del primo disco della band ad uscire da 3 anni e 9 mesi.

Il singolo “SWIM” è prodotto da Tyler Spry e Leclair ed è incentrato sulla determinazione dei BTS ad andare avanti nonostante le sfide della vita. Il videoclip del singolo è diretto da Tanu Muino, che ha lavorato con Jungkook al videoclip della sua hit del 2023, “Standing Next to You”.

Solo con il pre-order l’album ha generato 4 milioni di copie durante la prima settimana, facendo battere ai BTS un loro stesso record.

All’album “ARIRANG” hanno lavorato produttori di prim’ordine come Diplo, Ryan Tedder, El Guincho e il fedele collaboratore del gruppo, Pdogg.

Il titolo viene da una canzone tradizionale coreana, conosciuta nel Paese d’origine e in tutto il mondo. Trascendendo il tempo e le generazioni, la canzone è stata spesso associata alle emozioni della connessione, distanza e del ritrovarsi.

In “Arirang” la band racconta i sentimenti di nostalgia, desiderio e gli “alti e bassi” della vita, scegliendo quella parola come titolo del disco per la sua forte risonanza con il viaggio intrapreso fino ad ora.

Ancora, la band esplora le emozioni universali del desiderio e dell’amore in questo nuovo progetto, che farà presa sui loro fan in tutto il globo e avrà un impatto senza tempo fra le diverse generazioni e culture.

I prodotti fisici sono disponibili qui: https://bts.lnk.to/2026

Dal 27 marzo, solo su Netflix sarà disponibile il documentario “BTS: IL RITORNO”.

Diretto dall’acclamato regista Bao Nguyen (The Stringer, We are the World: la notte che ha cambiato il pop) e prodotto dalle rinomate This Machine (Martha, Karol G) e HYBE, il film offre uno sguardo senza precedenti, seguendo il grande ritorno dei BTS all’inizio di un nuovo viaggio destinato a essere scolpito nella storia della cultura pop, riflettendo al contempo sul percorso che ha trasformato sette giovani coreani in icone globali.

I BTS hanno annunciato anche il loro tour mondiale negli stadi a partire da aprile 2026: la band partirà dal Goyang Stadium il 9 aprile 2026 per poi fare tappa in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa, nell’America del Sud, in Australia e in altri Paesi.

Il calendario completo del tour è disponibile qui: https://ibighit.com/bts/eng/tour/bts_world_tour/

Tracklist “ARIRANG”:

1. Body to Body

2. Hooligan

3. Aliens

4. FYA

5. 2.0

6. No. 29

7. SWIM

8. Merry Go Round

9. NORMAL

10. Like Animals

11. they don’t know ’bout us

12. One More Night

13. Please

14. Into the Sun

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