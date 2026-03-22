Esce il 12 giugno “MY MESS, MY HEART, MY LIFE”, il nuovo album di MYLES SMITH, già disponibile in pre-order. Un progetto che segna una tappa fondamentale nel percorso dell’artista, il più personale e ambizioso della sua carriera.
L’album esplora il caos emotivo, la vulnerabilità e il senso di liberazione che nasce dall’affrontare la vita senza filtri, sviluppandosi come un viaggio attraverso tre dimensioni interconnesse: Mess, Heart e Life.
Myles Smith sarà, inoltre, protagonista del tour “MY MESS, MY HEART, MY LIFE”. La tournée prenderà il via in Nord America, alternando concerti da headliner a date negli stadi come special guest di Ed Sheeran, per poi proseguire in Europa, nel Regno Unito e in Irlanda.
Il tour segnerà il suo debutto nei grandi palazzetti e si concluderà con un evento speciale alla prestigiosa The O2 Arena di Londra.
Tra le tappe europee anche un unico e imperdibile appuntamento in Italia: venerdì 16 ottobre al Fabrique di Milano.
I titolari di carta Mastercard avranno l’accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 25 marzo.
I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 26 marzo.
Per accedere alla presale My Live Nation basterà registrarti gratuitamente su www.livenation.it.
La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10:00 di venerdì 27 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it
e www.vivaticket.com
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