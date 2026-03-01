Molto dolore per nulla è il racconto dei troppi amori troppo amati, intrecciato a storie di persone negli anni si sono incontrate, ascoltate, conosciute, consolate.
È anche la storia di quando ci si sveglia, di quando si devono aprire gli occhi per salvarsi e ascoltare finalmente il vuoto di cui si ha così terrore, scoprendo di quanta ricchezza è pieno.
Molto dolore per nulla è il racconto di un dolore attraversato, da perdonarsi e persino da ringraziare perché è anche merito suo se si può guardare con un sorriso tenero e divertito a ciò che siamo stati e che siamo, e tutto questo non è nulla.
MTM La Cavallerizza – dal 12 al 15 marzo 2026
MOLTO DOLORE PER NULLA
di e con Luisa Borini
produzione Atto Due
con il sostegno di ZUT! e Centro Umbro Residenze Artistiche e Strabismi – Selezione Strabismi 2022
Spettacolo vincitore In-Box 2024/25
