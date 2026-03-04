Dopo il successo della prima apertura che tra il 15 febbraio e il 1° marzo ha coinvolto bambine e bambini in un’esperienza ludica inedita e analogica da condividere con amici e famiglie, “Ambarabà” torna con due speciali weekend: il 7 e l’8 marzo e il 14 e il 15 marzo – dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – la Cattedrale della Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4, Milano) apre nuovamente le sue porte ai più piccoli desiderosi di riscoprire i giochi di una volta fatti di movimento, immaginazione, creatività e interazione diretta.

I biglietti sono disponibili su TicketOne al seguente link:

https://www.ticketone.it/eventseries/ambaraba-family-park-4092090/

Campana, salto della corda, “Strega comanda color”, “Un, due, tre…stella!”, tiro al barattolo, corse con cavalli di legno, spettacoli di marionette e tanto altro: il progetto “Ambarabà” – inserito nel programma culturale di VAPORE D’INVERNO promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano – fa vivere ai più giovani momenti di gioco unici capaci di stimolare la fantasia, la socializzazione, la coordinazione motoria e l’attenzione cognitiva lontano da telefoni, computer e dispositivi tecnologici.

