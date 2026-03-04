Dal 15 al 17 maggio 2026 il pianoforte torna a essere protagonista a Milano con la sedicesima edizione di PIANO CITY MILANO, il festival diffuso che ridisegna la città attraverso la musica.

Ad inaugurare questa edizione sarà Sofiane Pamart, protagonista dell’attesissimo concerto di apertura sul Main Stage della Galleria d’Arte Moderna il 15 maggio alle ore 21.00. Pianista e compositore tra i più ascoltati al mondo nella scena classica contemporanea, Pamart è oggi tra i cinque artisti di musica classica più ascoltati a livello mondiale nel 2025.

Capace di ridefinire il ruolo del pianista nel panorama attuale, Sofiane è stato il primo pianista nella storia a esibirsi e registrare il tutto esaurito allo Stade de France e all’Accor Arena di Parigi.

Si è esibito alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 interpretando “Imagine” di John Lennon insieme a Juliette Armanet e ha portato il suo repertorio in contesti straordinari: dal concerto sotto l’aurora boreale in Lapponia alla performance a Mont-Saint-Michel per il millenario del monumento, fino all’esibizione presso le Nazioni Unite a Ginevra.

Il suo primo album PLANET è stato certificato disco di platino in Francia e oro a livello internazionale; il secondo album LETTER, realizzato con la sorella Lina Pamart, ha ottenuto il disco d’oro. In totale, Sofiane Pamart ha venduto oltre 750.000 album e più di 250.000 biglietti per i suoi concerti nel mondo.

Non è la prima volta che Piano City Milano ospita grandi protagonisti della scena pianistica internazionale: anche questa nuova edizione conferma la vocazione del festival a unire innovazione e tradizione, sperimentazione e condivisione, portando a Milano artisti capaci di dialogare con pubblici diversi e di ridefinire i confini del pianoforte contemporaneo.

Guidato dalla direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, il festival ha raccolto nel corso delle sue precedenti 15 edizioni un’importante eredità culturale e partecipativa, coinvolgendo centinaia di migliaia di persone e attirando un pubblico sempre più affezionato che ogni anno contribuisce in modo decisivo al suo successo.

Dal 2011 Piano City Milano ha inaugurato nuovi spazi, riaperto luoghi simbolici della cultura cittadina e promosso iniziative sociali in ospedali, case circondariali, centri di accoglienza e realtà del territorio, portando la musica oltre la tradizionale dimensione performativa.

