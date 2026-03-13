La splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica cittadina, ospita il secondo appuntamento di #INSIDE, il palinsesto di eventi gratuiti e aperti alla cittadinanza proposto dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in occasione della mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo.

La mostra, curata da Francesco Leone, Elena Lissoni e Fernando Mazzocca e in corso alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala fino al 6 aprile, è realizzata con il Patrocinio della Città di Milano e in partnership con la Bibliothèque nationale de France e propone un ampio confronto tra le due “capitali” artistiche dell’età napoleonica, Roma e Milano, entrambe proiettate verso l’Europa moderna ma al tempo stesso saldamente legate alla grandezza dell’antico.

Il concerto, in programma domenica 15 marzo, dal titolo Soirée a Palazzo Borghese, ripropone idealmente una delle serate musicali che Paolina Borghese, sorella di Napoleone, organizzava a Palazzo Borghese, dopo essersi stabilita a Roma: musiche di autori come Clementi e Beethoven per fortepiano, accanto ad arie e trascrizioni tratte dal teatro musicale, da Pergolesi a Rossini.

Queste serate, pur poco documentate, furono un microcosmo del Neoclassicismo europeo, dove musica, conversazione e potere si incontravano.

​Il concerto è previsto domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi.

I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 09.30 del giovedì precedente il concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano

ed è organizzata da EquiVoci Musicali in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia – Milano. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien

Soirée a Palazzo Borghese

Secondo concerto della rassegna

Suoni e battaglie nell’Europa napoleonica

​Rui Hoshina, soprano

Alice Baccalini, fortepiano

domenica 15 marzo 2026, ore 11.00

Sala Alessi – Palazzo Marino

Piazza della Scala 2, Milano.

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