Dargen D’Amico annuncia le prime cinque date dell’instore tour di “DOPPIA MOZZARELLA”, il nuovo album in uscita venerdì 27 marzo in formato CD e vinile. Disponibile anche il vinile autografato in esclusiva per lo Shop Universal.

L’album è il frutto di un lavoro di due anni, di una riflessione metodica e approfondita che viene esplicata dal titolo: ironico e immediato ma ricco di significato.

Quella della “DOPPIA MOZZARELLA” è infatti usata da Dargen D’Amico come una metafora delle vite di oggi, bombardate continuamente da stimoli che inducono le persone a volere sempre di più ben oltre le necessità reali di ognuno di noi.

Il disco contiene anche il brano “AI AI”, con cui l’artista ha partecipato alla 76ª Edizione del Festival di Sanremo.

Dargen D’Amico ha lavorato a questo album coinvolgendo le persone con cui ha collaborato negli ultimi anni: membri della band come Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri, Diego Maggi e Alberto Venturini, insieme a produttori e compositori — tra cui spiccano Gianluigi Fazio, Edwyn Roberts e Marco Zangirolami.

Ogni canzone rivela stratificazioni di tempo e di significato, chiare e ben definite, maturate nel corso del tempo e capaci di restituire tutta la complessità del percorso artistico che le ha generate.

DATE INSTORE

Venerdì 27 marzo – Milano, Mondadori Piazza Duomo – ore 17:30

Sabato 28 marzo – Bologna, Feltrinelli, Piazza Ravegnana – ore 17:00

Domenica 29 marzo – Firenze, Galleria del disco, Piazza Stazione – ore 15:00

Lunedì 30 marzo – Roma, Discoteca Laziale, Via Giolitti, 268 – ore 17:30

Martedì 31 marzo – Napoli, Feltrinelli Stazione Centrale – ore 17:00

PREORDER

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Dargen D’Amico

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