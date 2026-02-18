4 C
Milano
giovedì, Febbraio 19, 2026
Ariosto Anteo spazioCinema: “The Encampments – Gli Accampamenti di Kei Pritsker e Michael T. Workman”

Tiziana Barbetta
Giovedì 26 febbraio, alle ore 19.30, in Ariosto Anteo spazioCinema, proiezione di The Encampments – Gli Accampamenti di Kei Pritsker e Michael T. Workman, che racconta l’ondata internazionale di attivismo studentesco nato dall’accampamento di solidarietà con la popolazione palestinese della Striscia di Gaza, organizzato nella Columbia University di New York.

 IL FILM:

L’ondata di attivismo studentesco scaturita da un accampamento di solidarietà con Gaza alla Columbia University di New York viene raccontata attraverso filmati esclusivi e interviste, mostrando studenti che hanno rischiato tutto per chiedere giustizia.

Emergono la passione, la resilienza e le sfide affrontate, le pressioni e i conflitti d’interesse delle università, la repressione istituzionale, i divieti, i raid e gli arresti.

Partita nell’aprile 2024 con circa cinquanta studenti, l’occupazione si è trasformata in un movimento nazionale e internazionale, coinvolgendo università negli Stati Uniti e nel mondo e rivelando la determinazione dei partecipanti di fronte a media, autorità e istituzioni.

http://www.spaziocinema.info

