Lunedì “TG4 Medicina VET”, nuova rubrica di medicina veterinaria

Su Retequattro, da lunedì 23 febbraio debutta “TG4 Medicina VET”, la nuova rubrica di medicina veterinaria, in onda ogni lunedì all’interno del Tg4 nell’edizione delle ore 12 e condotta da Elisa Triani. Uno spazio informativo e divulgativo pensato per tutti gli amanti degli animali, dedicato alla salute, al benessere e alla cura dei nostri compagni a quattro zampe e non solo.

La rubrica ospiterà medici veterinari ed esperti del settore che, con un linguaggio chiaro e accessibile, affronteranno temi di grande utilità pratica: prevenzione, alimentazione, comportamento, patologie più comuni, cure innovative e consigli per migliorare la qualità di vita degli animali domestici. Non mancheranno approfondimenti su animali esotici e nuove scoperte scientifiche.

Un appuntamento fisso pensato per informare, sensibilizzare e aiutare il pubblico a prendersi cura degli animali in modo consapevole, con il supporto diretto di professionisti qualificati e aggiornati. Una guida completa e affidabile per conoscere meglio il loro mondo e imparare a proteggerli ogni giorno.

Ospite della prima puntata: Federico Massari, specialista europeo in Chirurgia piccoli animali, Clinica veterinaria Nervianese Milano

