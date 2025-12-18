9.7 C
CULTURA

"Rock & Cinema", il libro di Franco Dassisti e Daniele Follero

È in libreria e negli store digitali “Rock & Cinema. 70 anni di colonne sonore, film concerto, documentari, biopic”, il nuovo libro di Franco Dassisti e Daniele Follero edito da HOEPLI (www.hoepli.it/libro/rock-e-cinema/9788836020478.html).

Il volume, che fa parte della collana di musica Hoepli a cura di Ezio Guaitamacchi, si propone di raccontare la storia del rock attraverso i lungometraggi, le colonne sonore, i film-concerto e i documentari che meglio l’hanno rappresentata negli ultimi settant’anni, scandendone i momenti fondamentali attraverso il trasferimento di sensazioni ed emozioni mediante suoni e immagini.

La storia è sempre frutto di selezioni, punti di vista, percorsi, approcci, che giustificano determinate scelte, e questa è la nostra storia.

Franco Dassisti presenta il libro domani, venerdì 19 dicembre, in dialogo con LUCA LEVATI alla Libreria Il Gabbiano di VIMERCATE.

 «Immergersi in 70 anni di storie rock in celluloide, è stato un viaggio emozionante – dichiara Franco Dassisti – Per capire come, anche oggi, il cinema e il rock abbiano trovato uno spazio privilegiato e comune dove dialogare e fondersi».

 «La storia dello stretto rapporto tra rock e cinema è connotata da una forte componente intergenerazionale – afferma Daniele Follero – ciascuno di noi è cresciuto con i “suoi” film rock».

