Dopo aver preso il volo con il primo album “PRESA BENE” tra visone, fame e good vibes, arricchito dall’ultimo estratto “ZAM ZAM” feat. Bella Espo, Adriana chiude il cerchio con il nuovo singolo “meNeINTENDO” (https://ada.lnk.to/meneintendo; INRI Records/Metatron), già presente nel formato fisico dell’album e disponibile da venerdì 4 settembre anche in digitale.

Adriana torna a far tremare la scena con “meNeINTENDO”, un brano che usa tutta la sua energia e carica liberatoria per lanciare un attacco frontale alle storture del nostro tempo.

Il singolo si sviluppa su un doppio binario: da un lato l’esigenza viscerale di staccare la spina e mandare via la testa per esorcizzare le frustrazioni quotidiane; dall’altro una critica che prende di mira l’ipocrisia della società e delle istituzioni e l’alienazione data dal mondo digitale.

Attraverso il suo tipico linguaggio contemporaneo e affilato, Adriana fotografa la condizione di chi si ritrova incastrato tra un’evasione digitale rassicurante e la durezza di una quotidianità in cui anche la libertà va conquistata a caro prezzo.

Rifiutando la retorica e le facili lezioni di morale, la rapper veneta celebra la solidarietà spontanea della strada e il diritto di vivere senza dover rendere conto a nessuno, trasformando il disincanto in un’esplosione di attitudine e consapevolezza.

Tra citazioni al mondo del cinema e un flow che non concede tregua, “meNeINTENDO” si impone come uno schiaffo in faccia alle convenzioni. Adriana dimostra di saper padroneggiare la parola con autorevolezza, firmando un banger magnetico che fa ballare e contemporaneamente costringe a tenere gli occhi ben aperti sulla realtà.

Con “meNeINTENDO”, Adriana conclude il viaggio del suo primo album “PRESA BENE” (https://ada.lnk.to/presabene; INRI Records/Metatron), pubblicato il 20 marzo 2026.

Un progetto che racchiude la sua identità più autentica: energia, visione e quella fame che non si spegne. “PRESA BENE” è uno stato mentale prima ancora che un titolo.

È l’hype che si respira nelle tracce, la voglia di spingersi oltre, la determinazione a non mollare la presa quando tutto diventa più difficile.

Le collaborazioni seguono una direzione artistica precisa e coerente: ogni featuring nasce da una visione chiara. Con questo progetto Adriana valorizza le sue radici lavorando con DJ Shocca, MadBuddy e Inoki, e allo stesso tempo mostra tutta la sua evoluzione e versatilità, come nel brano con Diora Madama.

Gli artisti coinvolti entrano nel suo universo abbracciandone identità e stile, contribuendo a rafforzare un progetto solido, riconoscibile e autentico.

https://www.instagram.com/theycallmeadriana/

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