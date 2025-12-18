10.3 C
Milano
giovedì, Dicembre 18, 2025
HomeEVENTI
EVENTI

Deejay Ten 2026: aperte le iscrizioni della nuova edizione

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
27
DeejayTen-2026_IscrizioniAperte
DeejayTen-2026_IscrizioniAperte

Dopo il successo della scorsa edizione che ha visto la partecipazione di oltre 60mila persone, la DEEJAY TEN annuncia gli appuntamenti del 2026.

Linus
Linus

La corsa non agonistica ideata da Linus e firmata Radio Deejay, da oltre vent’anni anni appuntamento fisso per centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia arriverà nel 2026 in quattro città: si parte da Torino il 29 marzo per poi arrivare a Bari il 19 aprile, proseguire a Treviso il 17 maggio e approdare a Milano per il gran finale il 4 ottobre.

Un grande momento di condivisione per vivere le bellezze della città libera dal traffico quotidiano e trascorrere una domenica all’insegna dello sport e del divertimento in compagnia di Radio Deejay e degli speaker più amati dell’emittente.

L’evento, a cui possono partecipare persone di tutte le età e capacità atletica, prevede due percorsi differenti da 10 e 5 km, il primo rivolto ai superiori di 16 anni e il secondo accessibile a chiunque.

Le iscrizioni per le quattro tappe sono aperte sul sito di Radio Deejay al link https://deejayten.deejay.it/.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Marco Travaglio al Teatro Sociale di Como, il 22 aprile 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy