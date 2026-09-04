Trenord: al via la ricerca di futuri Capitreno

Trenord avvia la selezione di futuri capitreno: da oggi giovedì 3 settembre, sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2400 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in otto province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 21 settembre, secondo le indicazioni che saranno rese disponibili domani sulla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it.

Sul sito è possibile candidarsi anche per le posizioni di IT Project Manager Junior e HR Talent & Development Specialist.

La selezione di capitreno

Il capotreno è una figura centrale per la qualità del viaggio: è il responsabile della sicurezza di ogni corsa ed è il principale riferimento per i passeggeri, ai quali garantisce assistenza, informazioni e una comunicazione efficace. È il volto dell’azienda per chi viaggia e contribuisce in modo determinante alla relazione con il pubblico.

I candidati selezionati per il ruolo parteciperanno al corso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro.

Il percorso prevede un periodo di formazione della durata di circa sei mesi, al termine del quale i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio. Sono passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una laurea, avere un’ottima padronanza della lingua italiana e un buon livello di inglese; la familiarità con altre lingue straniere sarà considerata un requisito preferenziale.

Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.

Le altre selezioni aperte

Per la Direzione IT, Trenord seleziona un IT Project Manager Junior, che lavorerà alla realizzazione e all’evoluzione di applicazioni e piattaforme a supporto di programmazione, gestione e monitoraggio dell’esercizio ferroviario.

La risorsa collaborerà con IT, Business e fornitori, contribuendo alla gestione dei progetti, al monitoraggio di tempi, costi e qualità, alla definizione dei requisiti e delle soluzioni tecniche, alle attività di collaudo e alla documentazione progettuale.

Per il ruolo sono richieste una laurea magistrale in discipline informatiche, ingegneristiche o tecnico-scientifiche, buona conoscenza della lingua inglese, ottime doti relazionali e comunicative e proattività.

La Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Welfare di Trenord seleziona un HR Talent & Development Specialist. La figura selezionata contribuirà all’evoluzione dei processi di Talent & Development, supportando la crescita interna e la valorizzazione del potenziale delle persone.

In particolare, si occuperà dell’aggiornamento dei modelli di competenze per i diversi ruoli aziendali, collaborerà alla gestione del ciclo di Performance Management, alla definizione di percorsi di crescita interni, alle iniziative aziendali di Employer Branding e Talent Attraction.

Ai candidati si richiede laurea ed esperienza pregressa in ruoli analoghi; conoscenza di software per la valutazione delle performance e analisi dei dati HR; ottime doti relazionali e comunicative.

Ulteriori informazioni su queste e su tutte le opportunità di lavoro in Trenord sono disponibili sul sito trenord.it, alla pagina “Lavora con noi”.

www.secnewgate.it –

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