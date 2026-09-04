REAL TIME: Arriva la nuova dolcissima edizione di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”

Torna “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery.

Da venerdì 4 settembre in prima serata su REAL TIME (canale 31) appuntamento con la quattordicesima edizione condotta sempre da Brenda Lodigiani. Al suo fianco gli immancabili Ernst Knam, giudice storico del programma, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, insieme al superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticciere Iginio Massari.

Bake off è la casa della pasticceria, che anche quest’anno sarà l’assoluta protagonista di ogni puntata, dalle sue declinazioni più classiche a quelle più moderne. I 16 concorrenti in gara dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze affrontando un percorso lungo 15 puntate, ognuna caratterizzata dalle 3 sfide ormai note: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica alla presenza di Iginio Massari, in cui dovranno dimostrare manualità e abilità lontano dagli occhi dei giudici – che assaggeranno le loro creazioni al buio – e la prova sorpresa, pensata per testare la creatività e l’estro degli aspiranti pasticcieri con sfide scenografiche.

Al termine del percorso, solo uno tra i concorrenti in gara verrà incoronato come Miglior pasticciere amatoriale d’Italia nella cornice di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia. Quest’anno, la scenografia prende ispirazione da una campagna ideale, calda e accogliente, dove la pasticceria è un gesto autentico, fatto con le mani e condiviso con gli altri. Un immaginario romantico e domestico dove predominano le tonalità chiare e luminose: crema, legno naturale e colori morbidi.

RADIO ITALIA solomusicaitaliana è per il quattordicesimo anno consecutivo radio ufficiale di “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”. L’emittente promuoverà il programma on air, sul sito radioitalia.it e sui suoi profili social ufficiali.

“BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO” è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, Sky Canale 160, Tivùsat Canale 31. Le puntate saranno disponibili in anteprima dall’1 settembre su discovery+. L’hashtag ufficiale è #BakeOffItalia.

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