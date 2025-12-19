Vacanze di Natale, svolta Green per la sostenibilità

Il 75% dei viaggiatori è pronto a cambiare il proprio modo di viaggiare, orientandosi verso scelte più sostenibili già dalle prossime vacanze. Lo evidenziano i dati del Centro Studi Up2You, elaborati su un panel di ricerche internazionali dedicate al turismo responsabile, secondo cui l’83% dei turisti considera oggi prioritario ridurre l’impatto ambientale del proprio soggiorno.

Un cambio di rotta che emerge con chiarezza anche nella pianificazione delle vacanze invernali e natalizie: cresce l’interesse per mete meno affollate, strutture attente alla sostenibilità e itinerari capaci di coniugare piacere, autenticità e rispetto del territorio.

“Viaggiare in modo sostenibile non significa rinunciare al comfort, ma scegliere con consapevolezza”, sottolinea Alessandro Broglia, Chief Sustainability Officer & Co-Founder di Up2You. “È un modo di vivere il viaggio più autentico, che rispetta i luoghi e genera valore per le comunità locali.”

La definizione di turismo sostenibile data dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e l’Organizzazione Mondiale del Turismo è infatti quella di un modo di viaggiare che “tiene pienamente conto dei suoi impatti economici, sociali e ambientali attuali e futuri, soddisfacendo le esigenze dei visitatori, dell’industria, dell’ambiente e delle comunità ospitanti”.

Come evolve il turismo in ottica di sostenibilità: i numeri1

Tra le motivazioni che spingono i viaggiatori verso scelte più responsabili, il 71% afferma di voler “lasciare i luoghi visitati in condizioni migliori rispetto a quando è arrivato” (+8% rispetto al 2023).

Il 57% intende ridurre i consumi energetici durante i propri spostamenti, mentre il 54% sceglierà mezzi di trasporto a basso impatto.

Sul fronte delle responsabilità, il 45% dei turisti ritiene di avere un ruolo attivo nel contrastare gli impatti sociali del viaggio, ma chiede un impegno concreto anche ai fornitori turistici (43%) e ai governi (44%).

Certificazioni e fiducia: cresce la richiesta di trasparenza

Quasi la metà dei viaggiatori (45%) dichiara di preferire strutture che dimostrino di aver conseguito certificazioni di sostenibilità, e il 67% ritiene importante uniformare gli standard di certificazione così da rendere più chiara e comparabile l’offerta. Secondo Up2You, questa esigenza di trasparenza rappresenta una grande opportunità per hotel, agenzie e tour operator che vogliano trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo e costruire relazioni durature e di fiducia con i propri clienti.

Come trasformare la sostenibilità in un’offerta innovativa

Il Centro Studi Up2You sottolinea che ogni agenzia, tour operator o struttura ricettiva può sviluppare con un’offerta di servizi allineati alle logiche di sostenibilità e in grado di rispondere alle emergenti richieste del mercato a basso impatto senza stravolgere ciò che già propone, ma integrando pratiche misurabili e trasparenti.(1)

Tra i vantaggi di intraprendere un percorso di sostenibilità con Up2You, si evidenzia:

raggiungere nuovi clienti alla ricerca di soluzioni di viaggio responsabili;

ricevere supporto costante da un team di esperti di sostenibilità;

usare correttamente il linguaggio legato alla sostenibilità per evitare ambiguità;

evitare il rischio di greenwashing;

ottenere soluzioni personalizzate e adattabili alla propria realtà aziendale;

monitorare costantemente l’impatto dei progetti ambientali sostenuti.

La sostenibilità, dunque, non è solo una questione etica ma una leva d’innovazione che consente alle imprese del turismo di generare valore, rafforzare la reputazione e attrarre nuovi pubblici sensibili ai temi ambientali.

Grazie alla propria esperienza in percorsi di transizione sostenibile per il settore del turismo e dell’ospitalità, maturata collaborando con strutture ricettive, agenzie e operatori di viaggio, Up2You ha potuto osservare come l’impegno ambientale diventi davvero efficace solo quando è misurabile e condiviso. “Nel turismo, la sostenibilità non si improvvisa: richiede metodo, trasparenza e la capacità di raccontare con autenticità i risultati raggiunti – spiega ancora Alessandro Broglia di Up2You –. Solo così può diventare un elemento strutturale di crescita e fiducia, non una tendenza del momento.”

