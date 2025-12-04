Lezioni di cinema con cast in sala e anteprime speciali

I prossimi appuntamenti nelle sale Anteo di Milano:*

Venerdì 5 dicembre, alle ore 19.45, in Anteo Palazzo del Cinema, proiezione di Il rapimento di Arabella, presentato nella sezione Orizzonti di Venezia82, a fine proiezione lezione di cinema con la regista Carolina Cavalli, la protagonista Benedetta Porcaroli e l’attore Marco Bonadei, in dialogo con Mattia Carzaniga.

Ammazzare stanca, presentato nella sezione Spotlight di Venezia82, è l’autobiografia di Antonio Zagari che si ribella al suo destino criminale, liberamente ispirato a Ammazzare stanca. Autobiografia di uno ‘ndranghetista pentito di Antonio Zagari, edito da Compagnia Editoriale Aliberti.

Gli incontri con il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza di domenica 7 dicembre in Anteo Palazzo del Cinema:

ore 10.30

A fine proiezione il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza incontrano il pubblico. Modera Mattia Carzaniga.

Biglietti Intero 6,50 euro | Ridotto e Amici di Anteo 6 euro



ore 16.30 | Il regista Daniele Vicari e gli attori Gabriel Montesi e Selene Caramazza introducono la proiezione

Domenica 14 dicembre, alle ore 11.00, in Anteo Palazzo Del Cinema, proiezione diLa Mia Famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou, prodotto, co-sceneggiato e montato dal premio Oscar Sean Baker. A fine proiezione incontro con la regista taiwanese Shih-Ching Tsou.

Domenica 14 dicembre, ore 10.30, Anteo Palazzo del Cinema

A inizio proiezione breve preludio musicale: un quartetto d’archi formato da studenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado (Lucrezia Maria Bussola, I violino – Beatrice Guido, II violino – Gabriele Scaioli, viola – Francesco De Pirro, violoncello) eseguirà brani di Antonio Vivaldi.

Biglietti Intero 6,50 euro | Ridotto e Amici di Anteo 6 euro

Giovedì 18 dicembre, ore 15.00, Anteo Palazzo del Cinema

A fine proiezione, lezione di cinema con il regista Damiano Michieletto insieme alla critica cinematografica Piera Detassis

Biglietti Intero 6,50 | Ridotto e Amici di Anteo 6 euro

Giovedì 18 dicembre, ore 21.15, Anteo Palazzo del Cinema

Il regista Damiano Michieletto introduce la proiezione insieme alla critica cinematografica Piera Detassis

Biglietti Intero 9,50 euro | Ridotto 7 euro | Amici di Anteo 6 euro

Per informazioni

Anteo

http://www.spaziocinema.info

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia