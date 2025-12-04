Quella di Jiri Marzi è una storia che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico, ma che invece testimonia l’eccellenza del sistema di emergenza-urgenza lombardo e la straordinaria capacità di risposta della rete di soccorso della Regione Lombardia.

Una storia fatta di attenzione, di tempestività, di competenza, ma soprattutto di lavoro di squadra.

Ed è la storia che è stata raccontata in conferenza stampa a Palazzo Lombardia dall’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, affiancato dall’equipe sanitaria in servizio quel giorno presso l’elisoccorso di AREU di Sondrio, composta da Gabriele Aletti, anestesista rianimatore e Raffaella Gianoli, coordinatrice infermieristica del 118 di Sondrio.

Presente anche il professor Fernando Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza e Area Critica Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

In sala anche Massimo Lombardo, direttore generale dell’Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza della Lombardia – AREU, e Francesco Locati, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

È una storia che oggi possiamo raccontare perché questo lavoro di squadra ha salvato una vita.

“Confermo in pieno le parole dell’assessore – ha commentato Gabriele Aletti che ha soccorso il giovane nei primi momenti – perché un’operazione del genere non necessità solo delle competenze dei singoli, ma anche e soprattutto che queste vengano espressa in maniera armonica proprio come in un’orchestra dove ognuno ha il proprio fondamentale compito e segue una regia.

Questo ha permesso di salvare la vita a un paziente che è stato trovato in condizioni gravissime”. “Al di là degli aspetti prettamente sanitari – ha sottolineato Luca Lorini – mi piace evidenziare la grande passione con cui tutti gli operatori chiamati in causa svolgono il loro lavoro. Una passione supportata da un livello di competenze davvero molto elevato”.

“Tra gli elementi di successo di questo intervento – ha spiegato Gianoli – ci dono stati la Comunicazione efficace tra le diverse equipe coinvolte, la Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza dei Laghi, la Creli, e l’elevato profilo dei professionisti intervenuti che frutto di una formazione continua e mirata”.

