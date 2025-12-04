È tempo di “Spotify Wrapped”! ANNA è risultata per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata dell’anno su Spotify Italia.

L’artista si riconferma al primo posto degli ascolti sulla popolare piattaforma anche nel 2025, nel bel mezzo del suo tour TUTTO SOLD-OUT, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, che l’ha vista salire sul palco dell’Unipol Forum di Milano per tre serate consecutive e portare il suo spettacolo nelle arene di tutt’Italia, da Nord a Sud.

Con VERA BADDIE TOUR 2025, ANNA ha costruito un vero manifesto generazionale: un’esperienza capace di creare un legame autentico con chi la segue e di parlare a un grande pubblico, abbattendo distanze e barriere.

La sua forza sta proprio in una visione artistica riconoscibile tanto che il palco riproduce un enorme lettore CD portatile.

Omaggio all’oggetto iconico tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, ANNA domina lo stage mentre il coperchio aperto si trasforma in uno schermo su cui scorrono dei visual, che evocano l’estetica e l’energia di quegli anni.

Prossime date di VERA BADDIE TOUR 2025:

Giovedì 4 dicembre 2025 – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

Sabato 6 dicembre 2025 – Torino, Inalpi Arena SOLD OUT

