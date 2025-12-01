5.9 C
Milano
lunedì, Dicembre 1, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Fedez & Masini insieme al 76° Festival di Sanremo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
63
Fedez-e-Marco-Masini-_-Sanremo-2026.
Fedez-e-Marco-Masini-_-Sanremo-2026.

Fedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026. Dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, i due artisti promettono di sorprendere ancora una volta pubblico e critica.

L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. La nuova esibizione è già tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026.

Non solo Sanremo: Marco Masini prosegue fino al 5 dicembre “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, il tour con cui celebra insieme al pubblico i suoi 35 anni di carriera, di musica, canzoni, storie ed emozioni che hanno segnato la musica italiana, i 35 anni dall’album di debutto Marco Masini e i 30 anni dall’album Il Cielo della Vergine.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Teatro Fuori Porta: “La storia” con Arianna Scommegna
Articolo successivo
Elettra Lamborghini in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy