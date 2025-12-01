Fedez & Masini insieme al 76° Festival di Sanremo

Fedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026. Dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, i due artisti promettono di sorprendere ancora una volta pubblico e critica.

L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. La nuova esibizione è già tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026.

Non solo Sanremo: Marco Masini prosegue fino al 5 dicembre “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”, il tour con cui celebra insieme al pubblico i suoi 35 anni di carriera, di musica, canzoni, storie ed emozioni che hanno segnato la musica italiana, i 35 anni dall’album di debutto Marco Masini e i 30 anni dall’album Il Cielo della Vergine.

