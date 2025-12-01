Teatro Fuori Porta: “La storia” con Arianna Scommegna

Prosegue la programmazione di Teatro Fuori Porta, il progetto che il Piccolo Teatro di Milano – con il contributo di Regione Lombardia – ha pensato con l’obiettivo di promuovere e consolidare, nel territorio lombardo, un processo di avvicinamento e partecipazione ai linguaggi dello spettacolo dal vivo.
Il prossimo appuntamento, domani martedì 2 dicembre, alle 20.30, è al Teatro Renato Borsoni (Brescia) con Arianna Scommegna e La storia di Elsa Morante.
