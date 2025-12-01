Elettra Lamborghini annunciata tra i ‘BIG’ in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

Popstar, attrice, modella e presentatrice tv e dotata di grande carisma, ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip.

Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra mescola sapientemente ritmi e generi diversi, musica latin e brani catchy di stampo squisitamente pop, in grado di portare ovunque il buon umore, caratteristica che la contraddistingue anche nella vita reale.

