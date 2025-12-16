7.2 C
MUSICA

Fedez & Masini insieme al 76° Festival di Sanremo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
Fedez & Masini partecipano al 76° Festival di Sanremo con il brano “Male necessario” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy).

Un atteso ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti.

L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana.

