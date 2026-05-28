Fa tappa anche a Milano al TAM Teatro Arcimboldi Milano l’8 giugno 2026 il tour del nuovo spettacolo di Massimo Gramellini : “L’ora di educazione sentimentale”

Un’ora che non compare nei programmi scolastici, ma che dovrebbe accompagnarci per tutta la vita. È l’ora in cui si impara a sentire, a capire, ad amare.

“L’ora di educazione sentimentale” è lo spettacolo teatrale di Massimo Gramellini scritto con Simona Sparaco, con la regia di Enrico Zaccheo: un incontro intimo e coinvolgente che invita il pubblico a fermarsi e ascoltare.

website: www.teatroarcimboldi.it

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