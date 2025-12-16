“L’amore non mi basta” di Emma è la canzone più ascoltata in Italia su Spotify.

Tornato in trend grazie ai social, il brano, pubblicato nel 2013, ha scalato le classifiche streaming registrando 120 milioni di stream RTD (di cui 12 milioni nell’ultimo mese) ed entrando per la prima volta nella Top50 di Spotify Italia.

Con più di 75.000 creazioni su TikTok, “L’amore non mi basta” ha raggiunto il primo posto della Top 50 Italia di Spotify, rendendo Emma la terza artista italiana solista nel corso dell’ultimo decennio a raggiungere questo traguardo.

Terzo singolo estratto dall’album “Schiena” (pubblicato nel 2013), “L’amore non mi basta” (scritto da Daniele Magro e certificato disco di platino) è uno dei grandi classici del repertorio musicale di Emma, che dopo 12 anni dalla sua pubblicazione è tornato a dominare le classifiche con una rapidità incredibile, grazie a migliaia di video, condivisioni a catena e una nuova ondata di ascolti.

Tutto è nato da una serie di contenuti pubblicati su TikTok in cui il brano è stato scelto come colonna sonora emozionale di momenti iconici del calcio, entrati a far parte dell’immaginario collettivo dei tifosi.

Emma ha anche annunciato il suo ritorno ai live con due concerti-evento a Roma e Milano, che segnano una tappa importante della sua carriera

2 LUGLIO all’Ippodromo delle Capannelle di ROMA (Rock in Roma)

9 SETTEMBRE all’Ippodromo Snai San Siro di MILANO (Milano Summer Festival)

Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio.

Un’occasione unica per vivere l’intensità di Emma in una veste inedita.

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info: https://www.ticketone.it/artist/emma/?affiliate=IGA

