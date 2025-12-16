Nota in merito al Liceo Artistico Fontana di Arese

In merito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi in relazione alla situazione del Liceo Artistico Fontana di Arese, la Città metropolitana ci tiene a sottolineare che l’ampliamento del Liceo rappresenta un investimento atteso da oltre un decennio, finalizzato a migliorare gli spazi educativi per centinaia di giovani.

L’inaugurazione del 3 ottobre 2025 ha segnato un passo importante, nonostante le complessità logistiche e burocratiche che hanno comportato un ritardo non imputabile alla Città metropolitana di circa un anno e mezzo rispetto alle previsioni iniziali – un ritardo condiviso e discusso con tutte i soggetti coinvolti, inclusa la scuola e l’amministrazione comunale, e non dovuto a negligenze, ma a procedure stringenti per garantire la conformità agli standard di sicurezza e sostenibilità.

Riguardo alle specificità segnalate:

• Infiltrazioni d’acqua e segni di degrado: Le segnalazioni relative a infiltrazioni dal tetto e umidità sulle facciate sono state immediatamente trasmesse dalla Dirigente Scolastica, con cui manteniamo un dialogo costante e proattivo. Si tratta di anomalie minori, a cui è già stata data una risposta, tipiche di cantieri complessi in fase di rodaggio post-inaugurazione, e non di “gravi difetti strutturali” come descritto. Il collaudo tecnico-amministrativo, in corso dal momento della consegna, prevede che l’impresa appaltatrice risolva integralmente queste problematiche entro i termini contrattuali, inclusi eventuali ritocchi alle guaine e trattamenti anti-muffa.

• Cavi elettrici scoperti: Si tratta di finiture elettriche residue, legate alla fase finale di installazione degli arredi e degli impianti. Anche in questo caso, l’impresa è tenuta a completare i lavori di messa in sicurezza e copertura entro il collaudo. Nessun rischio immediato è stato rilevato dalle ispezioni preliminari.

• Compensazioni ambientali: L’abbattimento di alberi secolari, autorizzato in via eccezionale per esigenze di cantiere dalla precedente Amministrazione comunale di Arese, è stato accompagnato da un impegno formale per un piano di compensazioni verdi. Questo piano, che prevede la piantumazione di nuovi alberi e interventi di forestazione compensativa in aree comunali, è in fase di definizione tecnica con il Comune di Arese. Non si tratta di un “impegno non pervenuto”, ma di un processo interattivo che rispetta le normative vigenti sul verde pubblico. In relazione alla mozione depositata dalla Lega siamo pertanto disponibili a un confronto pubblico per illustrare i dettagli.

Città Metropolitana di Milano non inaugura opere “incompiute”: ogni taglio del nastro avviene solo dopo verifica di agibilità e sicurezza. Le criticità emerse sono gestibili e in via di risoluzione, grazie a una gestione trasparente che coinvolge scuola, impresa appaltatrice e istituzioni locali.

Rifiutiamo toni polemici che strumentalizzano i disagi degli studenti per fini politici, come il richiamo ai “selfie ai tagli dei nastri” – un attacco gratuito che non onora il lavoro quotidiano di tecnici e amministratori.

Invitiamo i consiglieri comunali di Arese interessati a un sopralluogo congiunto sul posto, per verificare di persona gli avanzamenti. La nostra priorità è garantire aule belle e funzionali in cui fare lezione e ci stiamo adoperando per questo con determinazione.

