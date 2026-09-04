32 C
Milano
venerdì, Settembre 4, 2026
HomeCITTA' METROPOLITANA MILANO
CITTA' METROPOLITANA MILANO

Sesto, minimarket e locali h24, fino a fine ottobre chiusura notturna

Davide Falco
By Davide Falco
0
117
roberto-di-stefano-sindaco-sesto-san-giovanni
roberto-di-stefano-sindaco-sesto-san-giovanni

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha firmato la proroga fino a sabato 31 ottobre dell’ordinanza sindacale che dispone la chiusura anticipata dei minimarket e degli esercizi commerciali H24 dotati di distributori automatici, dalle ore 20.00 alle 7.00.

Il provvedimento si applica alle aree della città maggiormente interessate da fenomeni di degrado urbano e microcriminalità, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza e di tutela della vivibilità.

Il provvedimento riguarda gli esercizi di vicinato con superficie di vendita inferiore a 100 mq adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare ed alla vendita mista di merce alimentare e non alimentare, nonché dei locali h.24 dedicati alla somministrazione a mezzo di distributori automatici.

“La sicurezza è e continuerà ad essere una priorità assoluta della nostra Amministrazione – ha dichiarato Di Stefano- La proroga di questa ordinanza è una risposta concreta a una situazione che richiede attenzione e fermezza.

Non intendiamo penalizzare chi lavora onestamente e rispetta le regole, ma contrastare quei comportamenti che favoriscono spaccio, violenza, consumo abusivo di alcol e degrado urbano. Continueremo a lavorare, in stretta collaborazione con Prefettura e Forze dell’Ordine, affinché le nostre strade siano sempre più sicure e decorose”.

La proroga dell’ordinanza si inserisce in un più ampio piano di interventi già attuati sul territorio, che comprende pattugliamenti serali, controlli mirati, DASPO urbani, operazioni di contrasto allo spaccio e l’installazione di oltre 230 telecamere di videosorveglianza.

L’amministrazione conferma così il proprio impegno nel garantire vivibilità, legalità e decoro urbano, proseguendo con determinazione nell’azione di contrasto ai fenomeni che compromettono la qualità della vita nei quartieri.

L’ordinanza interessa gli esercizi di vicinato ricadenti nel perimetro delimitato dalle vie Matteotti, Montegrappa, Casiraghi, IV Novembre, Roma, Breda, Mameli, Marconi, Damiano Chiesa, Fratelli Bandiera, Italia, Marelli, Piave, Garibaldi, Gramsci, Adua e G. D’Arco. Il provvedimento non si applica ai pubblici esercizi e alle attività adibite alla produzione artigianale di merce alimentare e prodotti gastronomici.

Altri articoli di Città Metropolitana di Milano 

 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Mei 2026: Da sabato 5 settembre, nuovi eventi sul territorio
Articolo successivo
UNIPV: 6,5 milioni di euro per cinque progetti ,del dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy