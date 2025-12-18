Marco Travaglio al Teatro Sociale di Como, il 22 aprile 2026

Il Teatro Sociale di Como per la stagione 2025/2026 è pronto a calare un asso da novanta: Marco Travaglio.

Il giornalista e scrittore, infatti, porterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 22 aprile 2026 il suo spettacolo satirico “Cornuti e contenti – Ma non sarà anche colpa nostra?”.

Con il linguaggio tagliente e ironico che lo contraddistingue, Travaglio porta in scena un recital che fa sorridere amaramente anche delle questioni più serie e drammatiche dell’attualità.

Dopo aver denunciato a lungo la mala-politica e la mala-informazione, questa volta lo sguardo si sposta sugli spettatori stessi, chiamati a interrogarsi sulle proprie responsabilità.



“Cornuti e contenti – Ma non sarà anche colpa nostra?” è un vero e proprio manuale di autodifesa civile: perché continuiamo a votare chi ci tradisce? Perché premiamo media e programmi che diffondono bufale e disinformazione?

Se politici pessimi e informazione tossica continuano a prosperare, suggerisce Travaglio, è anche perché trovano consenso, audience e abitudine.

Lo spettacolo affronta con chiarezza e sarcasmo anche temi di stretta attualità, dalla guerra globale che incombe fino all’attacco all’indipendenza della magistratura, con un passaggio dedicato al referendum sulla separazione delle carriere.

Spazio anche al tema dell’astensione, spesso scambiata per ribellione ma che, secondo Travaglio, rappresenta invece la migliore garanzia per chi non vuole che nulla cambi.

Un recital lucido, graffiante e necessario, che alterna satira e informazione e invita il pubblico a smettere di essere spettatore passivo della propria democrazia.

