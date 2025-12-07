Manca sempre meno al ritorno di Davide Van De Sfroos nei teatri con il suo nuovo e ambizioso progetto: “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”.



Il suo primo tour con una piccola Orchestra che affiancherà alcuni dei suoi storici musicisti per dare nuova veste alle ballate, ai racconti e alle emozioni del suo repertorio sta già registrando i primi sold out a Seregno, Sondrio e Como (dove è stata aperta la lista d’attesa per i palchi).

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso le biglietterie dei teatri.

Il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” sarà un viaggio musicale che attraverserà i teatri più belli del Nord Italia (e non solo), in una dimensione più intima ma allo stesso tempo orchestrale, dove folk e sinfonia si incontrano, mantenendo intatta l’anima autentica e poetica di Davide.

“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa – racconta Van De Sfroos – con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

Queste le prime date del tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026” prodotto e organizzato da MyNina:

23 gennaio VARESE Teatro di Varese

24 gennaio MANTOVA Teatro Sociale

31 gennaio VILLADOSSOLA (VB) Teatro La Fabbrica

1 febbraio MILANO Teatro Dal Verme

10 febbraio LUGANO Lac

14 febbraio SONDRIO Teatro Sociale SOLD OUT

19 febbraio SEREGNO (MB) Teatro San Rocco SOLD OUT

25 febbraio VIGEVANO (PV) Teatro Cagnoni

7 marzo CREMONA Teatro Infinity 1

10 marzo ARCORE (MB) Cineteatro Nuovo

14 marzo SARONNO (VA) Teatro Giuditta Pasta

21 marzo VERONA Teatro Nuovo

25 marzo COMO Teatro Sociale SOLD OUT e Lista d’attesa per i palchi

18 aprile TRENTO Auditorium S. Chiara

24 aprile BERGAMO Teatro Donizetti

