Giovedì 19 dicembre si accende simbolicamente la “Bollate Città di Sport”: un momento di comunità e condivisione che unisce lo spirito dei Giochi invernali Milano Cortina 2026, la musica dei cori delle nostre scuole e il protagonismo delle associazioni e di giovani in piazza.

Saranno presenti il Sindaco Francesco Vassallo e l’Assessore allo Sport e Tempo libero Mauro Dainelli, che daranno il via all’iniziativa con l’accensione del Palazzo comunale, illuminato per accompagnare idealmente la città fino alla conclusione dei Giochi.

Nel corso della serata sarà inoltre svelato il grande striscione con la scritta “Bollate. Città di Città”, affisso sulla facciata del Municipio e destinato a diventare, nei prossimi mesi, il simbolo del percorso sportivo cittadino verso il 2026.

Il programma

| Ritrovo scuola Montessori. Partenza della fiaccola simbolica ispirata allo spirito olimpico, con gli studenti delle scuole primarie di Bollate in cammino fino a piazza del Comune. Ore 18,00 | Piazza Aldo Moro. Saluti istituzionali con presentazione dello striscione “Bollate. Città di Sport” da parte dell’Amministrazione Comunale. Seguono i Canti natalizi degli alunni degli Istituti Comprensivi bollatesi.

. Dalle ore 19.00 | Piazza Aldo Moro. Pizzoccheri da asporto a cura della Confraternita della Pentola (con prenotazione). Il ricavato verrà destinato ai progetti delle Associazioni Genitori dei tre Istituti Comprensivi.

“Con questa serata – sottolineano il Sindaco e l’Assessore – diamo idealmente il via alla nostra Bollate olimpica: una città che si mette in cammino, insieme, verso il grande appuntamento sportivo del 2026. La fiaccola, il nuovo striscione “Bollate. Città di Sport” e le voci dei bambini in piazza raccontano bene l’idea di sport che vogliamo promuovere: partecipazione, inclusione, rispetto delle regole e cura delle relazioni. Lavorare in rete con scuole, famiglie e associazioni significa costruire, giorno dopo giorno, una comunità più coesa e attenta al benessere dei più giovani. Una città sportiva, dove sia bello vivere per tutti”.

L’Amministrazione invita la cittadinanza a partecipare per condividere questo momento di gioia, di sport e di comunità, con uno scambio di auguri insieme, in vista dell’imminente Natale.

Per informazioni: Ufficio Sport e Tempo libero 02/35005288 mail: sport@comune.bollate.mi.it

