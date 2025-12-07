Disponibile in radio e in digitale “I Like Chopin 2025”, la nuova versione del classico senza tempo dell’icona dell’Italo Disco anni ’80 Gazebo, rivisitato in due inediti remix firmati dal DJ e produttore Cristian Marchi.

I remix debuttano come più alta nuova entrata nella classifica EarOne Dance, direttamente alla posizione #30.

Nel frattempo “I Like Chopin 2025”, nella sua versione Dance, conquista il 1º posto nella Top Classifica Dance Singoli di iTunes Store Italia.

Dopo il successo di “Masterpiece” (1982) – il brano che contribuì a definire l’estetica dell’Italo disco intrecciando suggestioni new wave e atmosfere new romantic del celebre Blitz Club londinese – “I Like Chopin” portò nel genere una sensibilità profondamente italiana: una melodia immediatamente riconoscibile, un bpm fuori dagli schemi e un fascino melodico destinato a lasciare il segno.

In poco tempo il singolo conquistò le classifiche europee, asiatiche e dell’America Latina, trasformandosi in un classico eterno. Simbolo generazionale, anche grazie al cult Vacanze di Natale (1983) con Jerry Calà a Cortina, “I Like Chopin” continua a evocare leggerezza, magia e nostalgia degli anni ’80, mantenendo intatto il suo irresistibile charme.

Nel nuovo remix pack, Cristian Marchi reinterpreta la traccia con un approccio totalmente contemporaneo, preservandone l’essenza ma esaltando il pianoforte iconico e la voce raffinata di Paul Mazzolini, alias Gazebo.

Due le versioni proposte: una club, con un respiro elettronico e influenze EDM, e una pop dance, pensata per le radio e per gli amanti delle sonorità senza tempo.

