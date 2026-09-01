Città in festa per i 125 anni del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale

Sabato 5 settembre 2026, Rho festeggerà i 125 anni del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale con una grande serata di musica e spettacolo aperta a tutta la cittadinanza.

I primi riferimenti alla formazione musicale risalgono al 1901 e sono narrati negli scritti di don Giulio Rusconi, dal primo luglio 1900 attivo alla Parrocchia San Vittore e promotore di numerose iniziative culturali. Da allora generazioni di musicisti hanno mantenuto vivi passione, impegno e servizio alla comunità.

L’evento, che vede il patrocinio del Comune di Rho ed è organizzato in collaborazione con l’Oratorio San Carlo nell’ambito della Tradizionale Festa dell’Oratorio 2026, vedrà la partecipazione della Academy Parade Band, della Maxentia Brass Band, degli Sbandieratori di Ferno e del Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno.



Il programma prevede la sfilata dei gruppi musicali per le vie della città a partire dalle ore 19.00, il saluto delle autorità in Piazza San Vittore, la grande parata verso l’Oratorio San Carlo di via Bettinetti e, dalle 20.00, “Musica a Tavola“, con esibizioni e spettacoli per il pubblico. Il gran finale è in programma alle 22.30 con premiazioni e ringraziamenti. Sarà attivo un punto ristoro all’Oratorio San Carlo per tutta la durata della manifestazione.

In caso di maltempo le esibizioni si svolgeranno nella palestra dell’Oratorio San Carlo a partire dalle ore 21.00.

“Festeggiare 125 anni di storia significa fermarsi per un momento, guardarsi indietro e riconoscere il cammino percorso, fatto di persone, di sacrifici, di passione – commenta il presidente Corrado Morelli – Il nostro grazie va a don Giulio Rusconi, a generazioni di musicisti, direttori, presidenti, collaboratori o semplici sostenitori, che hanno dedicato tempo ed energie alla banda permettendole di attraversare epoche e cambiamenti e di arrivare fino ai nostri giorni. Come presidente, sento il dovere e l’onore di raccogliere il testimone di chi ci ha preceduto, in particolare voglio ricordare Isidoro Moroni che ne è stato presidente per più di 40 anni e che ci ha lasciati nel 2025. Il nostro anniversario vuole essere una festa della comunità, del valore dello stare insieme, del fare volontariato, dell’impegno e della passione condivisa: 125 anni sono una storia ma devono essere anche un nuovo inizio”.

“Siamo veramente lieti di fare festa con la banda che accompagna molti eventi della vita pubblica cittadina, ormai da 125 anni, e che non smette mai di guardare al futuro – commenta l’Assessora alla Cultura Valentina Giro – Auguriamo buon compleanno a tutti i musicisti, al presidente Corrado Morelli, al maestro Simone Clementi, a ogni singolo componente che ha scritto la storia di questa formazione così attenta alla vita cittadina. La festa sarà un omaggio a chi ha mantenuto viva una tradizione musicale davvero importante per tutti i rhodensi”.

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