ATTUALITA'

Agricoltura, Tovaglieri, su Mercosur Parlamento UE vota contro salvaguardia agricoltori

“Regalo di Natale avvelenato per agricoltori e allevatori europei, che si troveranno senza alcuna difesa di fronte alla concorrenza dei Paesi dell’America Latina dopo l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio con il Mercosur.
Ieri l’Eurocamera, chiamata a votare le clausole di salvaguardia relative a questo accordo, ha infatti respinto l’emendamento dei Patrioti, che avrebbe introdotto un meccanismo automatico di tutela del nostro mercato agricolo, nel caso l’importazione selvaggia di prodotti alimentari dal Sud America dovesse danneggiare gli interessi della filiera comunitaria.
Si tratta dell’ennesima dimostrazione di miopia e autolesionismo da parte di questa Commissione. Ancora una volta l’Europa si dimentica di salvaguardare il principio della reciprocità e delle regole uguali per tutti, aprendo le porte alla concorrenza sleale di prodotti che non rispettano i nostri standard di qualità e sicurezza, minacciando le nostre imprese e la salute dei cittadini.
La Lega ha votato contro questa ennesima follia europea, che pone in contrapposizione due settori strategici come agricoltura e manifattura, entrambi sempre più soffocati dalle miopi politiche ideologiche di Bruxelles, che avvantaggiano soltanto i nostri competitor stranieri”.
 
Lo ha dichiarato ieri l’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), membro sostituto della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento UE.

