Nuova piscina di Legnano, Sportium cura la direzione lavori

I cancelli del cantiere della nuova piscina di Legnano “Ferdinando Villa” sono stati aperti oggi, martedì 16 dicembre, per mostrare l’evoluzione dell’area dove sta prendendo forma il nuovo impianto natatorio di via Gorizia a Legnano, che avrà il suo ingresso in viale Toselli.

I lavori iniziati lo scorso giugno procedono, e oggi si è svolto il varo delle travi lamellari in legno, arrivate dal Trentino-Alto Adige, che andranno a coprire l’edificio destinato a ospitare le due vasche, la tribuna spettatori e gli ambienti tecnici e di servizio. A febbraio si procederà con l’installazione delle vasche, realizzate con le stesse tecnologie utilizzate per le Olimpiadi di Parigi, e con le opere relative agli impianti elettrici, meccanici e speciali. Il passo successivo sarà la sistemazione della vasca esterna e la realizzazione del parco acquatico con scivoli e del solarium-parco estivo

“Tutto sta procedendo secondo cronoprogramma” – ha dichiarato Giuseppe De Martino, direttore tecnico di Sportium, società del Gruppo Progetto CMR International specializzata nell’ideazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, a cui è stata affidata la Direzione Lavori – “Oggi abbiamo varato le prime cinque travi, da sei tonnellate l’una; domani arriveranno le altre sei.”. Il termine indicato per la conclusione degli interventi è giugno 2026; e si stima l’apertura dell’impianto al pubblico a settembre.

Il nuovo impianto, complesso polifunzionale in e outdoor, avrà due vasche coperte da 25 metri: una vasca agonistica a otto corsie e una vasca da addestramento o riscaldamento a quattro corsie, oltre a una vasca dedicata ai bambini. Gli spazi saranno completati da nuovi spogliatoi e da una tribuna da 200 posti, mentre l’ingresso sarà dotato di bar e reception.

L’intero edificio sarà realizzato secondo criteri di alta efficienza energetica, con consumi inferiori del 20% rispetto agli standard per gli edifici a basso impatto. Anche i materiali, come il legno, sono stati scelti nell’ottica della sostenibilità. L’intervento prevede anche la riqualificazione della vasca estiva da 50 metri, con quattro corsie agonistiche, una nuova area ludico-ricreativa, l’ampliamento del solarium e degli spazi esterni.

