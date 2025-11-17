In attesa dei 12 concerti evento in Italia e in Europa del tour “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL SHOW, date che segnano l’addio alle scene live di UMBERTO TOZZI, il nuovo progetto discografico “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE” sono attivi il pre-save e il pre-order dell’album (https://bio.to/LUltimaNotteRosaLive), che sarà disponibile il 28 novembre in digitale e Doppio CD e il 12 dicembre in Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla.

Il doppio album live è formato da 21 performance del tour mondiale “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” riarrangiate con una grande orchestra e prodotte da Gianluca Tozzi (Momy Records), Ferdinando Salzano (fondatore Friends & Partners) e Milo Fantini (Concerto Music), e da 5 brani inediti , prodotti da Gianluca Tozzi per Momy Records e da Bruno Carlo Oggioni per Art & Music Recording Studios.

I brani dal vivo del doppio album, che saranno capaci di far rivivere le emozioni dei concerti straordinari che hanno portato Umberto Tozzi davanti alle platee di quattro continenti, rappresentano il best of di quanto registrato durante la tournée mondiale.

All’Arena di Verona sono state registrate 8 canzoni de “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE”, che includono gli special guest che si sono esibiti con Umberto Tozzi durante LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR”, l’evento sold out che si è tenuto il 5 ottobre scorso all’Arena di Verona e che andrà in onda prossimamente su Canale5. Saranno presenti nella tracklist “Ti amo” con Laura Pausini, “Si può dare di più” con Laura Pausini e Raf, “Self Control” e “Gente di Mare” con Raf, “T’innamorerai” e “Gli innamorati” con Marco Masini, “Tu” con The Kolors e “Donna amante mia” con HAUSER.

Tra i 5 brani inediti di questo progetto discografico “Vento d’aprile”, presentato ufficialmente sul palco dell’Arena di Verona è dedicato a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming di questa canzone saranno devoluti in favore alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Umberto Tozzi conferma in questo modo il suo sostegno a favore della ricerca su questa malattia, una causa a cui tiene profondamente e che lo vede in prima linea: lo speciale appuntamento all’Arena di Verona, è stato uno degli eventi più attesi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.



In sei decenni Fondazione AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro alla migliore ricerca oncologica indipendente nel nostro paese con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci.

www.umbertotozzi.com

SPOTIFY

YOUTUBE

FACEBOOK

INSTAGRAM

#lultimanotterosa

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia