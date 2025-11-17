11.9 C
Milano
lunedì, Novembre 17, 2025
HomeATTUALITA'
ATTUALITA'

Addio alle leggendarie gemelle Kessler

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
69
Gemelle kessler
gemelle Kessler

Alice ed Ellen Kessler, le gemelle del mondo dello spettacolo cantanti, artiste di fama internazionale, sono morte a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera.

Dalle prime informazioni, ancora da ufficializzare, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, che in Germania è consentito a determinate condizioni

Le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello.

Come erano state unite per tutta la vita, sono rimaste unite anche nella morte.

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Umberto Tozzi: nuovo progetto discografico “L’Ultima Notte Rosa Live”, che contiene featuring d’eccezione
Articolo successivo
“Abili in amore” uno spettacolo che affronta il tema della sessualità nelle persone con disabilità
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy