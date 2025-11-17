Addio alle leggendarie gemelle Kessler

Alice ed Ellen Kessler, le gemelle del mondo dello spettacolo cantanti, artiste di fama internazionale, sono morte a Grünwald, vicino a Monaco di Baviera.
Dalle prime informazioni, ancora da ufficializzare, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, che in Germania è consentito a determinate condizioni
Le Kessler avevano manifestato il desiderio di essere sepolte insieme, in un’unica urna, accanto alle ceneri della madre Elsa e del cane Yello.
Come erano state unite per tutta la vita, sono rimaste unite anche nella morte.