sabato, Novembre 29, 2025
TRASPORTI

Ultimata la nuova rotatoria lungo la SP 39 "Cerca" a Tribiano

Sono terminati i lavori di realizzazione di una rotatoria situata all'intersezione tra la Strada Provinciale 39 (Strada Cerca), nel tratto compreso tra il km 5+100 e il km 5+500 tra i comuni di Mediglia e Tribiano.

L'intervento frutto di collaborazione tra i Comuni di Tribiano e Mediglia, della Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia contribuisce al miglioramento della sicurezza stradale e rende più scorrevole il traffico lungo la SP 39 "Cerca", un'arteria stradale strategica e con importanti flussi veicolari.

Così commenta la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: "Grazie a una fattiva collaborazione istituzionale siamo riusciti a dare delle importanti risposte al territorio in termini di sicurezza stradale. Il nostro obiettivo è quello di avere infrastrutture sempre più al passo con i tempi e in grado di garantire sostenibilità ambientale e sicurezza per gli automobilisti, in tal senso la collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana è, come in questo caso, determinante."

https://www.cittametropolitana.mi.it

