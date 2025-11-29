Sono disponibili le ristampe dei quattro celebri album della STEVE ROGERS BAND, in edizione limitata e in formato LP in colorazioni speciali.

“ALZATI LA GONNA”, il secondo album solista della Steve Rogers Band e il brano che dà il titolo al disco fu un grande successo ed un vero e proprio tormentone dell’estate del 1988, è disponibile per la prima volta in vinile colorato rosso trasparente a 180 grammi.

Con questo disco il gruppo non fu più considerato “solo” la band di Vasco Rossi e ottenne successo di vendite e di popolarità.

“STEVE ROGERS BAND” è il terzo album in studio del gruppo modenese e contiene il singolo “Uno di noi” che venne presentato al Festival di Sanremo del 1989, anno di pubblicazione del progetto discografico.

Per la prima volta il disco viene presentato in vinile colorato ambra a 180 grammi.

“SONO DONNE” è l’ultimo album in studio della Steve Rogers Band pubblicato nel 1990, un anno dopo Massimo Riva, Maurizio e Claudio Golinelli torneranno sui palchi ad accompagnare Vasco Rossi.

Per la prima volta il disco viene presentato in vinile colorato cristallo a 180 grammi.

“I DURI NON BALLANO” è l’album di debutto della Steve Rogers Band e fu registrato nell’inverno del 1985 dopo che la band era stata in studio nei mesi precedenti per l’album “Cosa succede in città” di Vasco Rossi che è coautore di 4 brani di questo lavoro di esordio: “OK si”, “Senza un alibi”, “Femmina come te” e “Questa sera Rock ’n’ Roll”.

Per la prima volta il disco viene presentato in vinile colorato bianco a 180 grammi.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia