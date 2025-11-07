Proseguono gli appuntamenti live del vocalist e polistrumentista GEGÈ TELESFORO.

Oggi 7 novembre alle ore 20.30 a Moncalieri (Torino), presso le Fonderie Limone (Via Pastrengo,88), Gegè si esibirà con i Big Mama Legacy in occasione del Moncalieri Jazz Festival. Lo spettacolo sarà un tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy di fine anni Cinquanta.

Il progetto Big Mama legacy, deve il nome allo storico live club romano “Big Mama”, punto di riferimento per la scena musicale italiana degli anni Ottanta fino alla recente chiusura. A Roma sul palco saranno presenti Gegè Telesforo (voce e percussioni), Christian Mascetta (chitarre), Giovanni Cutello (sax alto), Vittorio Solimene (organo e tastiere), Pietro Pancella (basso) e Michele Santoleri (batteria).

Domenica 9 novembre alle ore 21.30 a Milano, presso il Mare Culturale Urbano (Via Quinto Cenni,11), Gegè Telesforo salirà sul palco con Christian Mascetta (chitarra,voce) e Daniela Spalletta (voce) che insieme formano i Soundz around.

Il trio, che ha già collaborato in occasione dell’Impossible Tour e nelle produzioni discografiche di Telesforo, propone in occasione di JAZZMI 2025 una performance originale e ricca di sfumature, in cui le sonorità sofisticate della chitarra di Mascetta si fondono con le voci agili e perfettamente intrecciate di Spalletta e Telesforo.

Ne nasce un dialogo musicale vivace e spontaneo, sospeso tra jazz, world music e improvvisazione.

Dopo dieci anni dalla prima pubblicazione, è uscito in Italia la versione rimasterizzata di “FUN SLOW RIDE” (Groove Master Edition), il celebre album (https://bfan.link/fun-slow-ride ) di Gegè Telesforo prodotto per l’etichetta Ropeadope Records.

“FunSlowRide” è un progetto corale scritto, arrangiato e prodotto da GeGè Telesforo con la complicità del musicista vincitore di un Latin Grammy Leo Sidran, in due intensi anni di lavoro tra Brooklyn, Madison, Londra e la campagna a nord di Roma.

Il sound unico riflette perfettamente queste diverse ambientazioni, unendo la tranquillità della natura al fervore creativo delle grandi metropoli.

Vede la partecipazione di oltre 20 musicisti e cantanti di talento della nuova generazione, tra cui spiccano nomi come Alan Hampton, Joanna Teters, Sachal Vasandani, Moses Patrou, Ainè, Greta Panettieri, Ameen Saleem, Max Ionata, Alfonso Deidda e Pasquale Strizzi, oltre alla partecipazione di Ben Sidran come autore e voce narrante in “Let The Children”.

Originariamente pubblicato nel 2016 dall’etichetta americana Ropeadope, che lo ha adottato come uno dei suoi titoli di punta, l’album verrà ripubblicato nel 2026 sul mercato internazionale, sempre per Ropeadope.

Questa la tracklist dell’album: “The Green Doctor” feat. Joanna Teters-Alfonso Deidda, “Let the children” feat. Ben Sidran-Aine’-Joy Dragland, “Next” feat. Alan Hampton-Domenico Sanna,“I shot the sheriff” feat. Moses Patrou-Joy Dragland, “Say no”feat. Sachal Vasandani, “Who am i?” feat. Greta Panettieri-Max Ionata, “The great C.T.” feat. Seby Burgio, “Say no” feat. Giovanna Famulari- Domenico Sanna e “Next” feat. Alan Hampton.

Questi i prossimi concerti di Gegè Telesforo:

25 novembre ad Aalborg (Danimarca) presso il conservatorio.

5 dicembre nel Bahrain (Golfo Persico) – presso Royal Golf Club (Bahrain Jazz Fest)

12 dicembre a Como presso la Villa D’Este.

