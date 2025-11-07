Giorgia Fumo: “Out Of Office”, nuovo tour teatrale

Giorgia Fumo torna sul palco con “Out Of Office”, il suo nuovo e attesissimo spettacolo comico.

Dopo il successo di Vita Bassa — che ha entusiasmato il pubblico in Italia e in questi giorni all’estero con repliche ad Amsterdam, Londra, Parigi e Bruxelles — Giorgia è pronta a inaugurare il nuovo tour. Con il suo stile inconfondibile, intelligente e pungente, Giorgia Fumo si conferma una delle voci più originali della stand-up comedy italiana.

Il viaggio partito ieri 6 novembre da Pisa, per proseguire l’8 novembre a Cagliari, dal 5 al 7 dicembre a Milano, il 15 gennaio a Bologna, l’11 febbraio a Napoli, il 19 febbraio a Torino, il 25 febbraio a Firenze, fino a concludersi il 10 e 11 aprile a Roma.

In “Out Of Office”, Giorgia Fumo ci guida in un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia radicalmente mutato negli ultimi quindici anni.

Con il suo stile tagliente e ironico, Giorgia usa i suoi tredici anni in ufficio per raccontare un mondo del lavoro fatto di presentazioni PowerPoint e burnout, fogli Excel e figure che si vantano di “lavorare con le persone”, storie strappalacrime su LinkedIn e risse per l’aria condizionata.

