Flibco, tra i principali operatori europei nel trasporto da e per gli aeroporti, ha inaugurato la nuova tratta Malpensa-Como San Giovanni, un collegamento ad alta frequenza che segue puntualmente i flussi dei voli: undici corse giornaliere per direzione, operative tutti i giorni.

Un incremento importante nell’offerta di mobilità integrata verso Malpensa, soprattutto in un momento in cui cresce la domanda di soluzioni comode, dirette e affidabili per raggiungere lo scalo.

La linea – operata in collaborazione con Miccolis – offre un servizio costruito sulle esigenze dei viaggiatori, con fermate strategiche a Como San Giovanni e Como Grandate e un tempo di percorrenza di circa 50 minuti.

Si tratta oggi della soluzione con la più alta frequenza tra Malpensa e Como, introducendo un nuovo flusso costante di passeggeri diretti verso lo scalo e migliorando l’accessibilità complessiva dell’aeroporto per residenti e turisti.

