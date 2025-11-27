5.4 C
Milano
giovedì, Novembre 27, 2025
HomeTRASPORTI
TRASPORTI

Nuovi flussi da/per Malpensa: al via il collegamento MXP-Como con 11 corse al giorno

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
45
FLIBCO_Como-2-
FLIBCO_Como-2-

Flibco, tra i principali operatori europei nel trasporto da e per gli aeroporti, ha inaugurato la nuova tratta Malpensa-Como San Giovanni, un collegamento ad alta frequenza che segue puntualmente i flussi dei voli: undici corse giornaliere per direzione, operative tutti i giorni.

Un incremento importante nell’offerta di mobilità integrata verso Malpensa, soprattutto in un momento in cui cresce la domanda di soluzioni comode, dirette e affidabili per raggiungere lo scalo.

FLIBCO_Como
FLIBCO_Como

La linea – operata in collaborazione con Miccolis – offre un servizio costruito sulle esigenze dei viaggiatori, con fermate strategiche a Como San Giovanni e Como Grandate e un tempo di percorrenza di circa 50 minuti.

Si tratta oggi della soluzione con la più alta frequenza tra Malpensa e Como, introducendo un nuovo flusso costante di passeggeri diretti verso lo scalo e migliorando l’accessibilità complessiva dell’aeroporto per residenti e turisti.

Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Centro Culturale di Milano: “Esistere nell’era tecnologica. Singolarità, umano, artificiale”
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy