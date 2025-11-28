Costanza Tosi, giornalista, trattenuta senza consenso

Costanza Tosi, giornalista di “Fuori dal Coro”, è stata trattenuta contro la sua volontà, per circa un’ora, all’interno di una macelleria halal di Roubaix, in Francia. L’inviata, mercoledì 26 novembre, si trovava nella cittadina francese, in cui la presenza dei musulmani è preponderante, proprio per realizzare un servizio sulla diffusione di questo tipo di carni.

Una volta fatto il proprio ingresso all’interno di una di queste macellerie, la giornalista ha provato a intervistarne i proprietari che, alle sue domande hanno risposto strappandole il cellulare di mano per decidere poi arbitrariamente di cancellare le immagini da lei girate. Costanza Tosi si è trovata, per circa un’ora, ostaggio nella macelleria islamica, da cui è riuscita ad uscire solo dopo accese discussioni.

Oggi, giovedì 27 novembre, la giornalista ha denunciato alle autorità locali quanto successo. Del grave accaduto, parlerà Mario Giordano durante il consueto appuntamento con “Fuori dal Coro”, domenica 30 novembre, in prima serata su Retequattro

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia